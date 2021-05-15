Более 21,5 тысячи человек остались без света в Нижегородской области

В Нижегородской области более 80 населённых пунктов, в которых проживают 21,5 тыс. человек, остались без электричества из-за сильного ветра.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Отмечается, что в связи с грозами, ливнями, градом, порывами ветра 18—23 м/с произошло отключение электроэнергии в Выксе, Навашинском, Павловском, Богородском, Сосновском, Городецком, Вачском, Володарском, Вознесенском районах.

«Под отключение попали 84 населённых пункта, 13 682 дома, 21 511 человек. Повалено 20 деревьев, повреждено два автомобиля, произошёл срыв кровель двух зданий в Дзержинске и Володарском районе. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время в регионе ведутся восстановительные работы.