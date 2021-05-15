Более 21,5 тысячи человек остались без света в Нижегородской области
- globallookpress.com
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Отмечается, что в связи с грозами, ливнями, градом, порывами ветра 18—23 м/с произошло отключение электроэнергии в Выксе, Навашинском, Павловском, Богородском, Сосновском, Городецком, Вачском, Володарском, Вознесенском районах.
«Под отключение попали 84 населённых пункта, 13 682 дома, 21 511 человек. Повалено 20 деревьев, повреждено два автомобиля, произошёл срыв кровель двух зданий в Дзержинске и Володарском районе. Погибших и пострадавших нет», — сообщили в ведомстве.
В настоящее время в регионе ведутся восстановительные работы.