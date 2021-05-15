Чубайс назвал причину ненависти к советской власти

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Спецпредставитель президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс в беседе с газетой «Коммерсантъ» назвал причину ненависти к советской власти.
Чубайс назвал причину ненависти к советской власти
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

«У нас довольно часто, особенно в последнее время, возникает такая позиция у части интеллигенции, что мы скатились уже к советской власти, всё то же самое», — заявил Чубайс.

По его словам, «это могут говорить только люди, которые не понимают, что такое советская власть».

«Так получилось, что период, когда я как-то становился самостоятельным человеком, пришёлся на позднюю советскую власть», — заявил он.

Чубайс рассказал, что «утром включаешь радио — и слышишь радостный голос: «Здравствуйте, ребята. «Пионерская зорька».

«Не знаю, насколько я сейчас изобразил похоже. Но это вот — омерзительная ложь с первого до последнего слова», — сказал он.

Представитель президента добавил, что «100% того, что ты видишь, слышишь, понимаешь, читаешь, является враньём, и все прекрасно понимают, что это враньё, оно так устроено».

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