Кабмин выделил более 138,7 млн рублей на очистку рек в семи регионах

Российское правительство выделило более 138,7 млн рублей на очистку рек и озёр в Татарстане, Удмуртии, а также в Калининградской, Московской, Новосибирской, Тверской и Тульской областях, сообщает пресс-служба кабмина.

«Финансирование поможет провести работы по расчистке таких рек, как Меша, Кашинка, Каменка, Ува, Альба, Пахра, Гуслица, Петрица, и впадающих в них водоёмов», — говорится в пресс-релизе.

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», уточнили в кабмине.

В феврале ФАН сообщало, что глава Крыма Сергей Аксёнов взял на контроль вопрос незаконных сбросов канализации в водоёмы Крыма.