В Москве открывается четвёртый сезон проекта «Спортивные выходные»

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В Москве начался четвёртый сезон проекта «Спортивные выходные», занятия возвращаются в офлайн.
В Москве открывается четвёртый сезон проекта «Спортивные выходные»
  • © Ю. Иванко / mos.ru

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

«Мы рады сообщить о старте нового сезона полюбившегося всем проекта «Спортивные выходные»... Участников ждут новые площадки, разнообразные виды спорта и профессиональные тренеры», — приводит портал заявление заместителя директора центров госуслуг Москвы Александра Гребенкина.

Отмечается, что все желающие могут посетить различные бесплатные занятия, в частности йогу, воркаут, зумбу, скандинавскую ходьбу, в выходные дни в 15 московских парках рядом с павильонами «Здоровая Москва».

Для тех, кто хочет тренироваться онлайн, на YouTube-канале проекта в течение всей рабочей недели в 07:00 по-прежнему будут проводиться утренние зарядки. Эфиры сохраняются на канале.

Записаться на офлайн-тренировки можно на сайте «Спортивных выходных» и в центрах госуслуг.

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