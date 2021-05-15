В Москве открывается четвёртый сезон проекта «Спортивные выходные»

В Москве начался четвёртый сезон проекта «Спортивные выходные», занятия возвращаются в офлайн.

Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы mos.ru.

«Мы рады сообщить о старте нового сезона полюбившегося всем проекта «Спортивные выходные»... Участников ждут новые площадки, разнообразные виды спорта и профессиональные тренеры», — приводит портал заявление заместителя директора центров госуслуг Москвы Александра Гребенкина.

Отмечается, что все желающие могут посетить различные бесплатные занятия, в частности йогу, воркаут, зумбу, скандинавскую ходьбу, в выходные дни в 15 московских парках рядом с павильонами «Здоровая Москва».

Для тех, кто хочет тренироваться онлайн, на YouTube-канале проекта в течение всей рабочей недели в 07:00 по-прежнему будут проводиться утренние зарядки. Эфиры сохраняются на канале.

Записаться на офлайн-тренировки можно на сайте «Спортивных выходных» и в центрах госуслуг.