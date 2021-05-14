Роскомнадзор ограничил доступ к сайту 4PDA.ru по решению Мосгорсуда

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Роскомнадзор ограничил доступ к сайту 4PDA.ru по решению Мосгорсуда. Как сообщает РИА Новости, ранее в суд с требованием об удалении пиратского контента обратился телеканал «Матч ТВ».
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту 4PDA.ru по решению Мосгорсуда
  • РИА Новости

«14 мая на основании решения Мосгорсуда об обеспечении защиты исключительных прав компании ООО «Национальный спортивный телеканал» Роскомнадзором приняты меры по ограничению доступа к сайту 4PDA.ru. Доступ к информационному ресурсу подлежит ограничению на постоянной основе (ст. 15.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ)», — сообщили в Роскомнадзоре.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, на 4PDA.ru были обнаружены «ссылки, с помощью которых можно было получить доступ к нелегальным трансляциям канала».

Администрация сайта сообщила, что «всегда вовремя обрабатывала» заявки на удаление пиратского контента.

«Сейчас мы занимаемся этим вопросом, но более подробной информации пока нет», — отметили там.

Сайт 4PDA.ru специализируется на новостях о мобильных устройствах. Согласно данным портала, ежемесячно его посещают 12 млн уникальных пользователей.

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