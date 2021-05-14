Роскомнадзор ограничил доступ к сайту 4PDA.ru по решению Мосгорсуда. Как сообщает РИА Новости, ранее в суд с требованием об удалении пиратского контента обратился телеканал «Матч ТВ».

«14 мая на основании решения Мосгорсуда об обеспечении защиты исключительных прав компании ООО «Национальный спортивный телеканал» Роскомнадзором приняты меры по ограничению доступа к сайту 4PDA.ru. Доступ к информационному ресурсу подлежит ограничению на постоянной основе (ст. 15.6 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 №149-ФЗ)», — сообщили в Роскомнадзоре.

Как сообщили в пресс-службе телеканала, на 4PDA.ru были обнаружены «ссылки, с помощью которых можно было получить доступ к нелегальным трансляциям канала».

Администрация сайта сообщила, что «всегда вовремя обрабатывала» заявки на удаление пиратского контента.

«Сейчас мы занимаемся этим вопросом, но более подробной информации пока нет», — отметили там.

Сайт 4PDA.ru специализируется на новостях о мобильных устройствах. Согласно данным портала, ежемесячно его посещают 12 млн уникальных пользователей.