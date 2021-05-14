Опрос: 35% компаний решили сократить площади арендуемых офисов после пандемии

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Среди крупных компаний, принявших участие в опросе международной консалтинговой компании Knight Frank, 35% приняли решение в течение ближайших трёх лет сократить площади арендуемых офисов из-за пандемии и массового перехода на удалённую работу.
Опрос: 35% компаний решили сократить площади арендуемых офисов после пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия».

Участниками исследования стали 400 международных фирм с общей численностью персонала более 10 млн человек.

Выяснилось, что 35% опрошенных хотят сохранить арендуемые площади на прежнем уровне, 30% — наоборот, расширить их.

Мария Зимина, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank, рассказала, что в Москве средний размер сделки аренды по итогам 2020 года составил 1757 кв. м против 2169 кв. м в 2019-м. В I квартале 2021 года показатель уменьшился до 1230 кв. м.

Ранее руководитель пресс-службы сервиса HeadHunter Александр Джабаров в беседе с Nation News оценил переход ряда компаний на дистанционный формат в России.

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