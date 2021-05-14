Продажи автомобилей в мире выросли на 77,6% в апреле

В апреле 2021-го в мире реализовали более 7 млн легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 77,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Reuters

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». По данным консалтинговой компании LMC Automotive, лидером остаётся Китай с показателем 2 млн 114 тыс. машин (+8,4%). Второе место занимают США, где реализовано 1 млн 535 тыс. автомобилей. Авторынки стран Западной Европы в апреле показали рост в 3,7 раза — до 1 млн 082 тыс. машин. Продажи в странах Восточной Европы составили 367,5 тыс. единиц (рост в 2,9 раза). Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.