Продажи автомобилей в мире выросли на 77,6% в апреле
- Reuters
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По данным консалтинговой компании LMC Automotive, лидером остаётся Китай с показателем 2 млн 114 тыс. машин (+8,4%).
Второе место занимают США, где реализовано 1 млн 535 тыс. автомобилей.
Авторынки стран Западной Европы в апреле показали рост в 3,7 раза — до 1 млн 082 тыс. машин.
Продажи в странах Восточной Европы составили 367,5 тыс. единиц (рост в 2,9 раза).
Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на российском авторынке.