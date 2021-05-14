В Калининграде проведут проверку после падения на ребёнка двери в магазине

Прокуратура Калининградской области начала проверку в связи с травмированием трёхлетнего ребенка в магазине.

Как передаёт «Янтарный край», об инциденте стало известно накануне, 13 мая.

В правоохранительные органы поступило сообщение из лечебного учреждения о госпитализации трёхлетней девочки с тяжёлыми травмами. Они были получены в результате падения на ребёнка железной двери в магазине.

На место происшествия незамедлительно выезжал прокурор Ленинградского района Калининграда И. Смирнов, который скоординировал действия правоохранительных органов.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщало ФАН, в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.