В Калининграде проведут проверку после падения на ребёнка двери в магазине

Короткая ссылка
Прокуратура Калининградской области начала проверку в связи с травмированием трёхлетнего ребенка в магазине.
В Калининграде проведут проверку после падения на ребёнка двери в магазине
  • РИА Новости

Как передаёт «Янтарный край», об инциденте стало известно накануне, 13 мая.

В правоохранительные органы поступило сообщение из лечебного учреждения о госпитализации трёхлетней девочки с тяжёлыми травмами. Они были получены в результате падения на ребёнка железной двери в магазине.

На место происшествия незамедлительно выезжал прокурор Ленинградского района Калининграда И. Смирнов, который скоординировал действия правоохранительных органов.

По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, рассказали в ведомстве.

Как ранее сообщало ФАН, в Хабаровске возбудили уголовное дело по факту падения с высоты подростка в заброшенном здании.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить