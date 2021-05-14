В Москве рассказали о планах по развитию метрополитена

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Столичные власти рассказали о планах по развитию метрополитена. Так, к концу 2023 года в парке будет 80% поездов нового типа. В целом за три года предполагается получить около 1 тыс. вагонов.
В Москве рассказали о планах по развитию метрополитена
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал мэра и правительства города.

Пока речь идёт о поездах «Москва-2020», «Москва» и «Ока», а в 2022 и 2023 годах будут и новые серии составов, заявил Максим Ликсутов, заместитель мэра по вопросам транспорта, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

При разработке новых составов принимаются во внимание отзывы пассажиров, современные разработки и предложения производителя.

На данный момент самая новая модель поездов в столичном метро — вагоны «Москва-2020». Первый поезд пустили по Кольцевой линии в октябре 2020 года.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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