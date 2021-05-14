Более 500 ветеринаров ежегодно повышают квалификацию в учебном центре государственной ветслужбы
- Reuters
Об этом сообщает портал мэра и правительства.
«В практику работы государственной ветеринарной службы успешно внедряются передовые научные разработки и современные электронные сервисы. Для этого в структуре столичного Комитета ветеринарии работает центр повышения квалификации», — заявил председатель комитета Алексей Сауткин.
Лекции в центре читают специалисты-практики ветслужбы и преподаватели профильных вузов.
В год проводится около 40 курсов повышения квалификации и шести вебинаров.
Ранее главный ветеринарный врач Рузаевской районной станции по борьбе с болезнями животных Олег Шумбасов в беседе с ФАН дал советы по профилактике бешенства у питомцев.