Более 500 ветеринаров ежегодно повышают квалификацию в учебном центре государственной ветслужбы

Более 500 сотрудников государственной ветеринарной службы Москвы проходят курсы повышения квалификации ежегодно.

Об этом сообщает портал мэра и правительства.

«В практику работы государственной ветеринарной службы успешно внедряются передовые научные разработки и современные электронные сервисы. Для этого в структуре столичного Комитета ветеринарии работает центр повышения квалификации», — заявил председатель комитета Алексей Сауткин.

Лекции в центре читают специалисты-практики ветслужбы и преподаватели профильных вузов.

В год проводится около 40 курсов повышения квалификации и шести вебинаров.

Ранее главный ветеринарный врач Рузаевской районной станции по борьбе с болезнями животных Олег Шумбасов в беседе с ФАН дал советы по профилактике бешенства у питомцев.