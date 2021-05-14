Участок Люблинско-Дмитровской линии откроют досрочно 14 мая

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Участок Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена между станциями «Дубровка» и «Волжская» откроют досрочно 14 мая.
Участок Люблинско-Дмитровской линии откроют досрочно 14 мая
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«За это время на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей», — заявил мэр Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».

Участок закрыли 1 мая из-за строительства тоннеля Большой кольцевой линии.

Станция «Печатники» БКЛ поможет разгрузить одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии почти на 30%. Также появятся новые маршруты и пересадки, позволяющие сэкономить время в пути, передаёт портал мэра и правительства.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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