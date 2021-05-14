Участок Люблинско-Дмитровской линии откроют досрочно 14 мая
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«За это время на закрытых станциях обновили пассажирскую инфраструктуру, в том числе сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей», — заявил мэр Сергей Собянин на своей странице во «ВКонтакте».
Участок закрыли 1 мая из-за строительства тоннеля Большой кольцевой линии.
Станция «Печатники» БКЛ поможет разгрузить одноимённую станцию Люблинско-Дмитровской линии почти на 30%. Также появятся новые маршруты и пересадки, позволяющие сэкономить время в пути, передаёт портал мэра и правительства.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».