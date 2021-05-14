Собянин дал старт проходке тоннеля Калининско-Солнцевской линии метро

Мэр Москвы Сергей Собянин дал старт проходке правого перегонного тоннеля от станции «Пыхтино» до станции «Рассказовка» Калининско-Солнцевской линии метро.

Об этом сообщает «Москва 24».

«Я думаю, что в течение года пройдём эти тоннели. В следующем году пройдём тоннели от «Пыхтина» в другую сторону, до «Внукова»... Метро Москвы придёт в аэропорт Внуково. Так что это уникальный проект, который очень полезен и нужен для москвичей и жителей этих районов», — сказал мэр.

Строительство нового участка метро длиной 4,9 км с двумя станциями «Пыхтино» и «Внуково» началось в октябре 2019 года.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.