В Москве предупредили об ухудшении погоды в городе вечером 14 мая

В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства заявили, что в Москве вечером 14 мая ожидается дождь, гроза и сильный ветер.

«По уточнённому прогнозу синоптиков, сегодня с 16:30 до 21:00 ожидается дождь, местами гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Жителей Москвы призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них.

Ранее URA.RU передавало, что, по сообщениям Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по региону, в некоторых районах Курганской области с 15 по 17 мая ожидается аномально жаркая погода с дневной температурой до +37 °С.