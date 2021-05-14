В Москве предупредили об ухудшении погоды в городе вечером 14 мая

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В Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства заявили, что в Москве вечером 14 мая ожидается дождь, гроза и сильный ветер.
В Москве предупредили об ухудшении погоды в городе вечером 14 мая
  • РИА Новости

«По уточнённому прогнозу синоптиков, сегодня с 16:30 до 21:00 ожидается дождь, местами гроза, град, усиление ветра с порывами до 17 м/с», — говорится в сообщении.

Жителей Москвы призывают быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковаться вблизи них.

Ранее URA.RU передавало, что, по сообщениям Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды по региону, в некоторых районах Курганской области с 15 по 17 мая ожидается аномально жаркая погода с дневной температурой до +37 °С.

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