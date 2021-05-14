Инфекционист прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Москве

Врач-инфекционист Николай Малышев прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в Москве.

«Вполне возможно, что это майские, скорее всего. Так или иначе, люди встречались, собирались за одним столом, ездили в транспорте. До майских мы как раз говорили, что после праздников, возможно, будет подъём», — цитирует РИА Новости Малышева.

При этом он отметил, что «заболеваемость — это пила, то больше, то меньше».

«Нужно в ближайшие дни посмотреть на тенденцию, как дальше будет развиваться», — добавил инфекционист.

Согласно данным на 14 мая, в Москве в течение суток выявили 3818 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число выявленных в столице случаев коронавируса — 1 131 235.

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