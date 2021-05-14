Эксперты оценили рост спроса на посуточную аренду квартир и автомобилей

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Аналитики сервиса «Авито Услуги» выяснили, что в мае спрос на аренду квартир посуточно вырос по сравнению с тем же месяцем прошлого года в 4,6 раза, автомобилей — вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.
Эксперты оценили рост спроса на посуточную аренду квартир и автомобилей
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

По данным экспертов, спрос на аренду автомобилей превысил показатели мая 2019 года на 120%, а в некоторых регионах превысил и эти показатели. Рейтинг городов, где чаще всего арендовали машины, выглядит так: Москва (28% всего спроса), Санкт-Петербург (15%), Краснодар (7%), Махачкала и Калининград (по 4%).

По словам специалиста по маркетингу «Авито Услуг» Ивана Чулкова, вместе со спросом выросло и предложение — за год количество объявлений об аренде автомобилей на «Авито Услугах» выросло на 41%, причём крупные онлайн-платформы позволяют начать свой прокатный бизнес и найти клиентов предпринимателям по всей стране. Так, например, в Махачкале предложение выросло на 244% за год.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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