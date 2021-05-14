Эксперт рассказал о различиях «белых» и «серых» гаджетов

Эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин рассказал, в чём разница между официально собранными для реализации на российском рынке и ввезёнными в Россию в обход легальных процедур гаджетами.

«Серым» считается гаджет, который был произведён для продажи в другой стране, а после ввезён в Россию в обход официальных процедур. «Белый» смартфон был собран производителем целенаправленно для реализации на российском рынке, рассказал Сергей Вакулин в беседе с радиостанцией Sputnik.

«По составу железа, то есть по тому, что находится внутри, «серые» смартфоны от «белых» не отличаются. Отличие есть в предустановленном ПО. Отечественные программы внедряются только на смартфоны, которые официально продаются в России», — объяснил он.

Отсутствие необходимого ПО на «сером» смартфоне легко поправить, однако такой гаджет может доставить владельцу много других хлопот. Об этом должны помнить и те, кто приобретает для себя смартфон за границей, предупредил эксперт.

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