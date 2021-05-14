В Томской области наградили медалями многодетные семьи

Награждение девяти многодетных семей Томской области прошло 13 мая. Одна семья удостоилась российской медали «Родительская слава», остальные получили региональные знаки отличия «Родительская доблесть».

Об этом пишет vtomske.ru.

«Родительская доблесть» вручается с 2008 года семьям, которые достойно воспитали пять и более детей.

В 2021 году к наградам были представлены семьи из Томска, Северска, Бакчарского, Кожевниковского, Первомайского и Тегульдетского районов, которые воспитали 56 детей, среди которых десять приёмных.

Как ранее сообщал телеканал «360», в декабре 2020 года губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды многодетным матерям региона.