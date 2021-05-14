В Томской области наградили медалями многодетные семьи
- ©tomsk.gov.ru
Об этом пишет vtomske.ru.
«Родительская доблесть» вручается с 2008 года семьям, которые достойно воспитали пять и более детей.
В 2021 году к наградам были представлены семьи из Томска, Северска, Бакчарского, Кожевниковского, Первомайского и Тегульдетского районов, которые воспитали 56 детей, среди которых десять приёмных.
Как ранее сообщал телеканал «360», в декабре 2020 года губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды многодетным матерям региона.