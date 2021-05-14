В Томской области наградили медалями многодетные семьи

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Награждение девяти многодетных семей Томской области прошло 13 мая. Одна семья удостоилась российской медали «Родительская слава», остальные получили региональные знаки отличия «Родительская доблесть».
В Томской области наградили медалями многодетные семьи
  • ©tomsk.gov.ru

Об этом пишет vtomske.ru.  

«Родительская доблесть» вручается с 2008 года семьям, которые достойно воспитали пять и более детей.

В 2021 году к наградам были представлены семьи из Томска, Северска, Бакчарского, Кожевниковского, Первомайского и Тегульдетского районов, которые воспитали 56 детей, среди которых десять приёмных.

Как ранее сообщал телеканал «360», в декабре 2020 года губернатор Московской области Андрей Воробьёв вручил награды многодетным матерям региона.

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