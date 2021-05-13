Эксперт оценил идею закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике

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Председатель «Общественной потребительской инициативы», заместитель председателя общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов оценил идею закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике.
Эксперт оценил идею закрепить право покупателя приобретать товары по цене на ценнике
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что введение в заблуждение о цене — одно из самых распространённых нарушений в торговых сетях.

«Поэтому депутаты решили упростить эту историю и свести ряд статей, которые содержатся в ГК, в одну более понятную, более простую для потребителя, на которую могут ссылаться, в которой этот порядок будет разъяснён», — сказал эксперт.

Ранее ТАСС сообщало, что группа депутатов от ЛДПР и член Совета Федерации Сергей Леонов разработали законопроект, который закрепляет право потребителя покупать в магазине товары по цене, указанной на ценнике.

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