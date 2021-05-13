Эксперт рассказала об особенностях патентной системы налогообложения

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Руководитель аутсорсинговой компании, эксперт по бухгалтерскому учёту и налогообложению Мария Гайнутдинова рассказала об особенностях патентной системы налогообложения.
Эксперт рассказала об особенностях патентной системы налогообложения
  • Pixabay

«Патентная система эффективна, когда доход от предпринимательства превышает стоимость самого патента. При этом больше не нужно платить никаких налогов, как и подавать декларации в ФНС», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, если индивидуальный предприниматель не совмещает ПСН с другими режимами, то он уплачивает только стоимость патента. Как уточнила Гайнутдинова, вносить платёж нужно по графику.

«Для разрешений, выданных до шести месяцев, — одним платежом в период действия. Для разрешений на 6 — 12 месяцев сумму можно разбить на два взноса, но первый обязательно заплатить в течение 90 дней с момента получения документа», — сказала эксперт.

Она добавила, что также следует платить страховые взносы, размер которых фиксирован.

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