В Москве начались работы по благоустройству территории у станции «Аминьевская» БКЛ
- Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы
Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Работы будут проходить на Очаковском шоссе и Матвеевской улице, а также в Проектируемом проезде № 3631. Общая площадь благоустройства — 26,3 га.
В частности, будут созданы новые пешеходные маршруты к будущим станциям метро и станции Матвеевская МЦД-4. В районе станций разместят 16 современных остановочных павильонов и пять навигационных стел.
Также планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тыс. кустарников.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».