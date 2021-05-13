В Москве начались работы по благоустройству территории у станции «Аминьевская» БКЛ

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У станции «Аминьевская» Большой кольцевой линии Московского метрополитена начались работы по благоустройству.
В Москве начались работы по благоустройству территории у станции «Аминьевская» БКЛ
  • Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщают «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Работы будут проходить на Очаковском шоссе и Матвеевской улице, а также в Проектируемом проезде № 3631. Общая площадь благоустройства — 26,3 га.

В частности, будут созданы новые пешеходные маршруты к будущим станциям метро и станции Матвеевская МЦД-4. В районе станций разместят 16 современных остановочных павильонов и пять навигационных стел.

Также планируется высадить более 200 деревьев и почти 17 тыс. кустарников.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

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