Россияне рассказали об отношении к таргетированной рекламе и спаму

Короткая ссылка
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров рассказал об отношении россиян к таргетированной рекламе и спаму.
Россияне рассказали об отношении к таргетированной рекламе и спаму
  • Pixabay

«Тема спама актуальная. 37% — счастливые люди у нас. Они впервые от наших интервьюеров услышали слово «спам». Но это не говорит, что они со спамом не встречались, может, просто не слышали, как это называется», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, остальные респонденты сталкивались со спамом. Самый частый ответ — навязчивая, ненужная реклама.

Как отметил Фёдоров, в целом отношение к рекламу у опрошенных более негативное, особенно у старшего поколения.

«Тут речь идёт о рекламе того, что вам не нужно. Такое встречается часто — 28% именно так определили спам. На втором месте — ненужная информация. Это может быть не реклама, но информация вам не актуальная. Ложная информация — 5%, обман, мошенничество или даже вирус, вредоносные рассылки», — сообщил эксперт.

Он добавил, что некоторые считают спамом всю рекламу.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить