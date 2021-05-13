Россияне рассказали об отношении к таргетированной рекламе и спаму

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров рассказал об отношении россиян к таргетированной рекламе и спаму.

«Тема спама актуальная. 37% — счастливые люди у нас. Они впервые от наших интервьюеров услышали слово «спам». Но это не говорит, что они со спамом не встречались, может, просто не слышали, как это называется», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, остальные респонденты сталкивались со спамом. Самый частый ответ — навязчивая, ненужная реклама.

Как отметил Фёдоров, в целом отношение к рекламу у опрошенных более негативное, особенно у старшего поколения.

«Тут речь идёт о рекламе того, что вам не нужно. Такое встречается часто — 28% именно так определили спам. На втором месте — ненужная информация. Это может быть не реклама, но информация вам не актуальная. Ложная информация — 5%, обман, мошенничество или даже вирус, вредоносные рассылки», — сообщил эксперт.

Он добавил, что некоторые считают спамом всю рекламу.

Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов в беседе с URA.RU оценил ситуацию с телефонным мошенничеством в России.