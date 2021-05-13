В Челябинской области рассказали о подготовке загородных детских лагерей

В Челябинской области идёт подготовка к открытию загородных детских лагерей.

Об этом сообщает ОТР.

Загрузка будет до 70% из-за ситуации с COVID-19. Детям справки о прохождении теста на коронавирус не нужны, а педагоги должны иметь сертификат о вакцинации.

Всего за сезон ожидается пять смен продолжительностью от 14 до 18 дней.

«Территория практически убрана, обработка — следующий этап. Корпуса готовы на 85% к приёму детей, ещё планируется в этом году модернизировать спортивные площадки для спортсменов», — заявил директор детского лагеря «Солнечная поляна» Артём Овсянников.

Ранее, как сообщал Nation News, генеральный директор детского лагеря «Орлёнок», депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Джеус оценил готовность лагерей к сезону.