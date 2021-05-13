В Альянсе туристических агентств России оценили ситуацию с летним сезоном

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Член президиума Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян оценил ситуацию с летним сезоном.
В Альянсе туристических агентств России оценили ситуацию с летним сезоном
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что в 2021 году отдых россиян на 85% будет внутри страны.

«Это при условии, что в июне мы ждём массовое открытие Египта. Если Египет не откроется, Турция продолжит оставаться закрытой, тогда уже ближе к 100% отдых в России будет», — прогнозирует эксперт.

По его словам, позаботиться о летнем отдыхе лучше сейчас, поскольку цены будут только расти.

«Поток не снизится, в этом году мы ждём не менее 8 млн отдыхающих в Крыму, не менее 18 млн в Краснодарском крае, более 1 млн в Абхазии», — добавил Мкртчян.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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