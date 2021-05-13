Эксперты назвали самые популярные туристические направления России летом 2021 года

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Эксперты сервиса Tvil.ru назвали самые популярные туристические направления России летом 2021 года.
Эксперты назвали самые популярные туристические направления России летом 2021 года
  • Pixabay

Об этом сообщает kp.ru.

«Крым и Краснодарский край лидируют в рейтинге самых востребованных регионов. Половина россиян отправится отдыхать на морское побережье в летнем сезоне», — заявили аналитики.

На долю Крыма пришлось 40% брони отелей и гостиниц, на Краснодарский край — 30%.

Далее следуют Ленинградская область, Карелия, Ставропольский край, Ростовская область. В список также попали Московская, Калининградская и Тверская области, Татарстан, Башкирия.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с ценами на внутреннем рынке.

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