Эксперты оценили динамику спроса на аренду жилья в России в I квартале

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Спрос на долгосрочную аренду квартир в России вырос на 5% по итогам I квартала 2021 года по сравнению с 2020 годом, заявили аналитики «Авито Недвижимости».
Эксперты оценили динамику спроса на аренду жилья в России в I квартале
  • АГН «Москва»

Об этом сообщает газета «Известия».

По оценке экспертов, арендаторы в основном предпочитали, как и прежде, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на которые в общей сложности пришлось почти 85% спроса.

За год арендные ставки выросли на 3%. В I квартале арендовать квартиру можно было в среднем по России за 18,3 тыс. рублей в месяц.

«В перспективе при условии относительно благоприятной экономической ситуации мы ожидаем возвращение динамики спроса к докризисному периоду, когда он в значительной степени зависел от сезонных колебаний», — заявил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.

Ранее риелтор Алексей Силантьев в беседе с ФАН дал советы по безопасной покупке квартиры.

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