Эксперты оценили динамику спроса на аренду жилья в России в I квартале
- АГН «Москва»
Об этом сообщает газета «Известия».
По оценке экспертов, арендаторы в основном предпочитали, как и прежде, однокомнатные и двухкомнатные квартиры, на которые в общей сложности пришлось почти 85% спроса.
За год арендные ставки выросли на 3%. В I квартале арендовать квартиру можно было в среднем по России за 18,3 тыс. рублей в месяц.
«В перспективе при условии относительно благоприятной экономической ситуации мы ожидаем возвращение динамики спроса к докризисному периоду, когда он в значительной степени зависел от сезонных колебаний», — заявил руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Руслан Закирьянов.
Ранее риелтор Алексей Силантьев в беседе с ФАН дал советы по безопасной покупке квартиры.