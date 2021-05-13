Сбер оценил расходы россиян во время майских праздников

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Аналитики сервисов Сбера изучили траты россиян в период майских выходных.
Сбер оценил расходы россиян во время майских праздников
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом пишет «Российская газета».

Продажи шашлыка из говядины выросли в 24 раза в разрезе «год к году», алкоголя с самовывозом — в восемь раз, шашлыка из телятины — в 7,5. Общий вес мяса в рамках исследования превысил 2,5 т. Продажи сопутствующих товаров — кетчупа, маринада и специй — остались на уровне прошлого года.

Оборот платежей в сравнении с прошлым маем больше всего вырос в категории «Обувь» — на 147%. Средний чек составил 3076 рублей. Второе место по росту оборота заняли товары для строительства и ремонта. Средний чек — 6786 рублей.

На третьем месте по динамике платежей оказались техника и гаджеты. Средний чек здесь — 12 885 рублей.

На майских праздниках жители России стали на 40% чаще, чем годом ранее, заказывать еду из кафе и ресторанов. Оборот в этой категории вырос в полтора раза. Оборот платежей на сайтах, которые продают билеты на концерты и в кино, вырос в пять раз, количество покупок — почти в три. Средний чек увеличился в 1,7 раза — до 1694 рубля.

Ранее НСН сообщала, что организации индустрии спорта и красоты в Москве, показавшие рост выручки в феврале 2021 года, продолжили наращивать обороты в марте.

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