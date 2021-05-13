В приложение «Моя Москва» добавили раздел «История платежей»

В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый раздел «История платежей».

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт об архиве счетов за городские услуги и штрафов, которые пользователи оплачивали через приложение. Представлены платежи, выполненные с 1 декабря 2020 года.

«Теперь архив счетов будет всегда доступен в смартфоне. Это поможет жителям быстро подтвердить оплату. С появлением нового раздела им не нужно хранить десятки бумажных квитанций дома», — заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

В приложении можно найти квитанции об оплате единого платёжного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятий в кружках и секциях.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве запустили чат-бот на базе ИИ для сбора данных о пациентах перед приёмом врача.