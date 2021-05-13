В приложение «Моя Москва» добавили раздел «История платежей»

Короткая ссылка
В мобильном приложении «Моя Москва» появился новый раздел «История платежей».
В приложение «Моя Москва» добавили раздел «История платежей»
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Речь идёт об архиве счетов за городские услуги и штрафов, которые пользователи оплачивали через приложение. Представлены платежи, выполненные с 1 декабря 2020 года.

«Теперь архив счетов будет всегда доступен в смартфоне. Это поможет жителям быстро подтвердить оплату. С появлением нового раздела им не нужно хранить десятки бумажных квитанций дома», — заявили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

В приложении можно найти квитанции об оплате единого платёжного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятий в кружках и секциях.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Москве запустили чат-бот на базе ИИ для сбора данных о пациентах перед приёмом врача.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить