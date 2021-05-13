На вершине Эльбруса установили флаги в память о защитниках Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны

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Военнослужащие Национального центра управления обороной России совместно со специалистами Русского географического общества установили флаги на вершине Эльбруса в память о защитниках Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны.
На вершине Эльбруса установили флаги в память о защитниках Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны
  • © Минобороны

Экспедиция «Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус» состоялась 2—11 мая.

Программа, в частности, предусматривала посещение памятника «Героям обороны Приэльбрусья» в посёлке Терскол с возложением цветов к братской могиле.

Затем группа альпинистов взошла на Эльбрус, чтобы установить на вершине флаги Минобороны России, Национального центра управления обороной и РГО.

«Температура опускалась ниже -25 °С, был шквалистый ветер с порывами до 30 м/с. Последние сотни метров до вершины оказались особенно тяжелы», — заявил руководитель группы генерал-майор Сергей Егоров.

По его словам, несмотря на сложности, все участники проявили волю.

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