На вершине Эльбруса установили флаги в память о защитниках Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны

Военнослужащие Национального центра управления обороной России совместно со специалистами Русского географического общества установили флаги на вершине Эльбруса в память о защитниках Северного Кавказа в годы Великой Отечественной войны.

Экспедиция «Дорогами Великой Отечественной войны. Битва за Эльбрус» состоялась 2—11 мая.

Программа, в частности, предусматривала посещение памятника «Героям обороны Приэльбрусья» в посёлке Терскол с возложением цветов к братской могиле.

Затем группа альпинистов взошла на Эльбрус, чтобы установить на вершине флаги Минобороны России, Национального центра управления обороной и РГО.

«Температура опускалась ниже -25 °С, был шквалистый ветер с порывами до 30 м/с. Последние сотни метров до вершины оказались особенно тяжелы», — заявил руководитель группы генерал-майор Сергей Егоров.

По его словам, несмотря на сложности, все участники проявили волю.