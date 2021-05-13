Через благотворительный сервис на mos.ru собрано свыше 4 млн рублей

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Более 4 млн рублей было пожертвовано через благотворительный сервис на mos.ru. Всего было сделано свыше 15 тыс. взносов.
Через благотворительный сервис на mos.ru собрано свыше 4 млн рублей
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы Евгений Козлов рассказал, что сервис даёт возможность узнать о программах проверенных благотворительных фондов и в удобном формате перечислить средства их подопечным.

На сегодняшний день через сервис портала mos.ru можно направить пожертвования в 40 фондов, и их количество растёт.

Ранее член Общественной палаты России, директор АНО «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова в беседе со «Взглядом» рассказала о развитии благотворительности в стране.

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