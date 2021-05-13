С помощью сервиса Главархива москвичи смогут узнать историю своих предков

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Заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на онлайн-сервисе «Моя семья» столичного Главархива разместили ревизские сказки, которые являются аналогом современных переписей населения.
С помощью сервиса Главархива москвичи смогут узнать историю своих предков
  • © Главархив Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«Интерес к изучению истории своей семьи в столице не просто есть, он стремительно растёт. Горожане хотят знать, кем были их предки, а наша задача — дать им необходимую информацию. Именно с этой целью в конце прошлого года мы открыли онлайн-сервис «Моя семья»‎, где выложили метрические книги более 1400 храмов Москвы и Московской губернии», — отметила Ракова.

Она уточнила, что с момента создания сервиса им воспользовались свыше 1,2 млн человек. За это время было просмотрено почти 4,5 млн страниц.

В среднем ревизии проводились раз в десять лет и реже. В период с 1795 по 1858 год прошло десять ревизий.

Как ранее сообщало издание «Вечерняя Москва», Главархив Москвы подготовил новый раздел в онлайн-музее «Москва — с заботой об истории», где разместил 1315 биографий героев Советского Союза.

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