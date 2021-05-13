Эксперты провели исследование о тратах россиян в майские праздники

Во время майских праздников россияне увеличили свои траты на фитнес, одежду и обувь.

Об этом пишут «Известия».

Объём продаж в натуральном выражении вырос на 10% и 3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда в России не действовал режим самоизоляции. Это зафиксировал оператор фискальных данных «Платформа ОФД», который получает информацию с онлайн-касс розницы.

Средний чек при покупках в фитнес-центрах и тренажёрных залах составил почти 2,4 тыс. рублей. В категории одежды и обуви — почти 4,7 тыс. рублей.

Без изменения остались обороты в натуральном выражении в магазинах, которые продают товары для строительства, ремонта и дачи. Они выросли лишь на 1% по отношению к 2019 году, а средний чек составил почти 7,5 тыс. рублей.

Ранее НСН сообщала, что организации индустрии спорта и красоты в Москве, показавшие рост выручки в феврале 2021 года, продолжили наращивать обороты в марте.