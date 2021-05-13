Эксперты составили рейтинг самых желанных для переезда российских городов

Короткая ссылка
Эксперты рынка недвижимости составили рейтинг, в котором Москва заняла первое место среди городов России, в которые хотели бы переехать жители других регионов страны.
Эксперты составили рейтинг самых желанных для переезда российских городов
  • © РИА Новости / Максим Блинов

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

За минувший год спрос на жильё в Москве возрос на 36%, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он также указал, что в число лидеров вошли Санкт-Петербург (+31%), Тюмень (+20%). Кроме того, россияне стали чаще выбирать для переезда Краснодар (рост спроса за год в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапу (в два раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза).

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить