Эксперты составили рейтинг самых желанных для переезда российских городов

Эксперты рынка недвижимости составили рейтинг, в котором Москва заняла первое место среди городов России, в которые хотели бы переехать жители других регионов страны.

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

За минувший год спрос на жильё в Москве возрос на 36%, рассказал директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Он также указал, что в число лидеров вошли Санкт-Петербург (+31%), Тюмень (+20%). Кроме того, россияне стали чаще выбирать для переезда Краснодар (рост спроса за год в 2,3 раза), Сочи (в 2,1 раза), Анапу (в два раза), Екатеринбург (в 1,8 раза) и Калининград (в 1,4 раза).

Ранее почётный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке недвижимости в Москве.