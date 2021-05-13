В Москве рассказали о ходе строительства эстакады в районе Москва-Сити
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Об этом сообщает «Москва 24».
«Её протяжённость более 2 км. Эстакада станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги. Уже идёт монтаж последнего пролёта, все опоры готовы. В июле планируется приступить к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке», — рассказал он.
По его словам, в сентябре планируется ввод эстакады в эксплуатацию.
Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.