В Москве рассказали о ходе строительства эстакады в районе Москва-Сити

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Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв рассказал, что монтаж последнего пролёта самой длинной железнодорожной эстакады столицы в районе международного делового центра «Москва-Сити» вышел на завершающую стадию.
В Москве рассказали о ходе строительства эстакады в районе Москва-Сити
  • Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24».

«Её протяжённость более 2 км. Эстакада станет частью соединительной ветки между Киевским и Смоленским направлениями Московской железной дороги. Уже идёт монтаж последнего пролёта, все опоры готовы. В июле планируется приступить к строительству остановочных пунктов на соединительной ветке», — рассказал он.

По его словам, в сентябре планируется ввод эстакады в эксплуатацию.

Как ранее сообщала НСН, на Рублёво-Архангельской линии Московского метрополитена начали проходку тоннелей.

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