За год в транспорте Москвы выявили более 400 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима

Пассажиры общественного транспорта в Москве нарушили масочно-перчаточный режим почти 410 тыс. раз за год его действия.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Отмечается, что наибольшее число нарушений зафиксировано этой весной после отмены ряда ограничений в Москве.

Почти 70% нарушений масочно-перчаточного режима зафиксировано в метрополитене, около 24% — в наземном транспорте, 7% нарушений зафиксировано на железнодорожном транспорте Москвы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после отчёта о работе правительства, заявил, что соблюдение масочного режима абсолютно необходимо.