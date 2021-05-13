За год в транспорте Москвы выявили более 400 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима

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Пассажиры общественного транспорта в Москве нарушили масочно-перчаточный режим почти 410 тыс. раз за год его действия.
За год в транспорте Москвы выявили более 400 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Отмечается, что наибольшее число нарушений зафиксировано этой весной после отмены ряда ограничений в Москве.

Почти 70% нарушений масочно-перчаточного режима зафиксировано в метрополитене, около 24% — в наземном транспорте, 7% нарушений зафиксировано на железнодорожном транспорте Москвы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после отчёта о работе правительства, заявил, что соблюдение масочного режима абсолютно необходимо.

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