За год в транспорте Москвы выявили более 400 тысяч нарушений масочно-перчаточного режима
- АГН «Москва»
- © Кирилл Зыков
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».
Отмечается, что наибольшее число нарушений зафиксировано этой весной после отмены ряда ограничений в Москве.
Почти 70% нарушений масочно-перчаточного режима зафиксировано в метрополитене, около 24% — в наземном транспорте, 7% нарушений зафиксировано на железнодорожном транспорте Москвы.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы после отчёта о работе правительства, заявил, что соблюдение масочного режима абсолютно необходимо.