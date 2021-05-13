Разработчик «Ярса» покажет макет поезда на магнитной подушке

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Макет поезда на магнитной подушке впервые будет продемонстрирован корпорацией «Московский институт теплотехники».
Разработчик «Ярса» покажет макет поезда на магнитной подушке
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

«В августе будет продемонстрирован макет электроподвижного состава с реализацией магнитно-левитационного принципа движения», — цитирует ТАСС корпорацию.

Отмечается, что данная технология применена в стране в первый раз.

На данный момент завершается работа по реконструкции монорельсового участка, где будет продемонстрирован макет.

26 апреля воздушно-космические силы (ВКС) России успешно осуществили испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).

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