Разработчик «Ярса» покажет макет поезда на магнитной подушке
- РИА Новости
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«В августе будет продемонстрирован макет электроподвижного состава с реализацией магнитно-левитационного принципа движения», — цитирует ТАСС корпорацию.
Отмечается, что данная технология применена в стране в первый раз.
На данный момент завершается работа по реконструкции монорельсового участка, где будет продемонстрирован макет.
26 апреля воздушно-космические силы (ВКС) России успешно осуществили испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).