Разработчик «Ярса» покажет макет поезда на магнитной подушке

Макет поезда на магнитной подушке впервые будет продемонстрирован корпорацией «Московский институт теплотехники».

«В августе будет продемонстрирован макет электроподвижного состава с реализацией магнитно-левитационного принципа движения», — цитирует ТАСС корпорацию.

Отмечается, что данная технология применена в стране в первый раз.

На данный момент завершается работа по реконструкции монорельсового участка, где будет продемонстрирован макет.

26 апреля воздушно-космические силы (ВКС) России успешно осуществили испытательный пуск новой ракеты системы ПРО на полигоне Сары-Шаган (Казахстан).