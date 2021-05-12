Ветер повалил в Москве 20 деревьев и повредил 12 автомобилей

Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения.

Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«По состоянию на 20:00, ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в разных районах Подмосковья из-за ветра повалено 82 дерева, повреждено 15 машин.

Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра.