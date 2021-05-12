Ветер повалил в Москве 20 деревьев и повредил 12 автомобилей

Короткая ссылка
Сильный ветер в Москве повалил 20 деревьев, в результате повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения.
Ветер повалил в Москве 20 деревьев и повредил 12 автомобилей
  • АГН «Москва»

Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

«По состоянию на 20:00, ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в разных районах Подмосковья из-за ветра повалено 82 дерева, повреждено 15 машин.

Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить