Ветер повалил в Москве 20 деревьев и повредил 12 автомобилей
- АГН «Москва»
Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
«По состоянию на 20:00, ветром повалено 20 деревьев, повреждены 12 автомобилей и одна опора освещения», — говорится в сообщении.
По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, в разных районах Подмосковья из-за ветра повалено 82 дерева, повреждено 15 машин.
Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за ветра.