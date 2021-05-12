Калининградская область приняла 63,5 тысячи туристов в майские праздники
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Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
По данным ведомства, в первые десять дней мая число туристских посещений оказалось на 41% больше, чем в 2019 году.
«Цифры действительно впечатляющие: мы ожидали и делали прогнозы с 1 по 10 мая в 55 тыс. человек, а приехали 63,5 тыс. человек», — отметил Ермак.
Он добавил, что загрузка на побережье и в Калининграде достигала 98—99%.
Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты назвали самые популярные туристические направления у россиян в апреле 2021 года.