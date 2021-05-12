Калининградская область приняла 63,5 тысячи туристов в майские праздники

В майские праздники Калининградскую область посетили 63,5 тыс. туристов, заявил министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

По данным ведомства, в первые десять дней мая число туристских посещений оказалось на 41% больше, чем в 2019 году.

«Цифры действительно впечатляющие: мы ожидали и делали прогнозы с 1 по 10 мая в 55 тыс. человек, а приехали 63,5 тыс. человек», — отметил Ермак.

Он добавил, что загрузка на побережье и в Калининграде достигала 98—99%.

Как ранее сообщала газета «Известия», эксперты назвали самые популярные туристические направления у россиян в апреле 2021 года.