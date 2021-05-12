Беглов возложил цветы к мемориалу памяти жертв трагедии в казанской гимназии

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 12 мая, возложил цветы к зданию представительства Татарстана на 11-й линии Васильевского острова в память о погибших при стрельбе в гимназии №175 в Казани.

Об этом пишет kp.ru.

«Очень тяжело осознавать, что от бесчеловечных, преступных действий погибли дети. В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки», — выразил соболезнования президенту Татарстана Беглов.

Накануне губернатор поручил устроить проверки, а также усилить безопасность в школах Санкт-Петербурга.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.