Беглов возложил цветы к мемориалу памяти жертв трагедии в казанской гимназии
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Об этом пишет kp.ru.
«Очень тяжело осознавать, что от бесчеловечных, преступных действий погибли дети. В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки», — выразил соболезнования президенту Татарстана Беглов.
Накануне губернатор поручил устроить проверки, а также усилить безопасность в школах Санкт-Петербурга.
Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.