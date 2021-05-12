Суд заочно арестовал сына основателя «ВымпелКома»

Как стало известно RT, в России заочно арестован Сергей Зимин — лидер Коптевской ОПГ, сын основателя «ВымпелКома» и создателя фонда «Династия»* Дмитрия Зимина. Судебное решение принято по ходатайству Главного следственного управления СК России по Москве. Об этом RT сообщили в Пресненском районном суде.

«11 мая по ходатайству ГСУ СКР по Москве было вынесено решение о заочном аресте Зимина Сергея Дмитриевича», — заявили RT в секретариате Пресненского районного суда.

Как выяснил RT, речь в постановлении суда идёт именно о сыне Дмитрия Зимина, основателя «ВымпелКома» и фигуранта расследования RT. В частности, полностью совпадают данные и пункты обвинения (пп. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 УК России «убийство, совершённое общеопасным способом» и «убийство, совершённое группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». — RT).

В 90-х Сергей Зимин был известен как лидер Коптевской ОПГ, его имя часто упоминали в СМИ в публикациях о заказных убийствах.

В январе 1998 года Сергей Зимин был объявлен в розыск по подозрению в убийстве «тушинского преступного авторитета» Вячеслава Степанова. К тому моменту Сергей был уже в розыске по другому делу — за вооружённое нападение на предпринимателя в 1996 году.

В январе 2018 года Сергей Зимин пропал, о чём сообщил его сын Роман Зимин.

По его словам, последний раз он виделся с отцом в 2000 году в Испании.

Позже Роман Зимин подал заявление в полицию о пропаже своего отца.

* Фонд «Династия» включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 25 мая 2015 года.