Власти Москвы рассказали о темпах строительства первого участка Троицкой линии метро

В Москве продолжается строительство пяти станций первого участка Троицкой линии метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Первый участок включает станции «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри».

«Общая строительная готовность участка составляет 35%», — сказал Бочкарёв.

В настоящее время на строящихся участках идут монолитные работы.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, главное для метростроителей — безопасность и комфорт горожан, поэтому специалисты стараются минимизировать воздействие тоннелепроходки на сооружения и городской ландшафт.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».