Власти Москвы рассказали о темпах строительства первого участка Троицкой линии метро

Короткая ссылка
В Москве продолжается строительство пяти станций первого участка Троицкой линии метро, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Власти Москвы рассказали о темпах строительства первого участка Троицкой линии метро
  • Проектное решение / © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Первый участок включает станции «Улица Новаторов», «Университет дружбы народов», «Улица Генерала Тюленева», «Славянский мир» и «Мамыри».

«Общая строительная готовность участка составляет 35%», — сказал Бочкарёв.

В настоящее время на строящихся участках идут монолитные работы.

Как отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов, главное для метростроителей — безопасность и комфорт горожан, поэтому специалисты стараются минимизировать воздействие тоннелепроходки на сооружения и городской ландшафт.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что в Москве утвердили проект строительства рядом с ТПУ «Новохохловская».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить