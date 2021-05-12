В Башкирии оценили уровень безработицы
- РИА Новости
Об этом пишет mkset.ru.
По мнению премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, после года пандемии удалось стабилизировать уровень безработицы в регионе за счёт дополнительных мероприятий. Об этом он сообщил на заседании правительства.
В частности, речь идёт о возмещении затрат на оплату труда сотрудникам. Всего работодатели получили от государства около 124 млн рублей на эти цели.
Как ранее писали «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.