В Башкирии оценили уровень безработицы

В Башкирии снизился уровень безработицы. За I квартал 2021 года более 15 тыс. жителей республики нашли работу, что снизило показатель на 14%.

Об этом пишет mkset.ru.

По мнению премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, после года пандемии удалось стабилизировать уровень безработицы в регионе за счёт дополнительных мероприятий. Об этом он сообщил на заседании правительства.

В частности, речь идёт о возмещении затрат на оплату труда сотрудникам. Всего работодатели получили от государства около 124 млн рублей на эти цели.

Как ранее писали «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.