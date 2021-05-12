В Башкирии оценили уровень безработицы

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В Башкирии снизился уровень безработицы. За I квартал 2021 года более 15 тыс. жителей республики нашли работу, что снизило показатель на 14%.
В Башкирии оценили уровень безработицы
  • РИА Новости

Об этом пишет mkset.ru.

По мнению премьер-министра Башкирии Андрея Назарова, после года пандемии удалось стабилизировать уровень безработицы в регионе за счёт дополнительных мероприятий. Об этом он сообщил на заседании правительства.

В частности, речь идёт о возмещении затрат на оплату труда сотрудникам. Всего работодатели получили от государства около 124 млн рублей на эти цели.

Как ранее писали «Известия», количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года.

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