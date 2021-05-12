В Тюменской области потушили за сутки 42 пожара

В Тюменской области за прошедшие 24 часа спасатели потушили 42 пожара.

Об этом пишет сайт nashgorod.ru со ссылкой на Управление МЧС области.

«На данный момент на территории Тюменской области и, в частности, в Аромашевском муниципальном районе действует режим ЧС в лесах. Режим введён в связи с действующими лесными пожарами», — сообщили в ведомстве.

В ближайшие два дня, 12 и 13 мая, на юге региона ожидаются опасные явления. В связи с погодными условиями в большей части районов прогнозируется «чрезвычайная пожарная опасность» — 5-й класс горимости в лесах. Такая ситуация может продлиться до 15 мая.

Ранее Нина Зайцева, климатолог, старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, в беседе с НСН оценила изменения климата в России.