В Оренбургской области возбудили дело из-за вредных выбросов в атмосферу

В Сорочинске (Оренбургская область) правоохранители возбудили уголовное дело по факту выбросов опасных веществ в атмосферу.

Об этом сообщает сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

По материалам дела, с 16 по 27 апреля этого года в Сорочинске зафиксировано четыре случая превышения ПДК в районе одной из школ города.

На имя руководства промышленных предприятий, которые предположительно загрязняли воздух, прокуратурой были вынесены представления. Против юридических лиц и директоров заведены дела об административных правонарушениях.

Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК («нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ»).

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