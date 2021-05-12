В Оренбургской области возбудили дело из-за вредных выбросов в атмосферу
- РИА Новости
Об этом сообщает сайт 56orb.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
По материалам дела, с 16 по 27 апреля этого года в Сорочинске зафиксировано четыре случая превышения ПДК в районе одной из школ города.
На имя руководства промышленных предприятий, которые предположительно загрязняли воздух, прокуратурой были вынесены представления. Против юридических лиц и директоров заведены дела об административных правонарушениях.
Также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 251 УК («нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ»).
Ранее сопредседатель Союза экологических организаций Москвы, главный редактор экологического бюллетеня «Дом природы» Андрей Фролов в беседе с Nation News рассказал о человеческих факторах, негативно влияющих на природу.