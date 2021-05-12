Житель Кирова выбросил с балкона полуторагодовалого ребёнка

В Кирове задержан мужчина, выкинувший с балкона квартиры на пятом этаже полуторагодовалого ребёнка. Мальчик погиб.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Следственный комитет по Кировской области.

По данным ведомства, днём 11 мая 42-летний кировчанин в состоянии алкогольного опьянения остался с полуторагодовалым ребёнком своей знакомой. 26-летняя мать ребёнка с подругой в это время ушли в магазин за алкоголем.

Кировчанина задержали. Известно, что ранее он был судим за кражу.

Также возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики за халатность: они не проводили работу с матерью ребёнка, которая состоит на учёте.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в Сарапуле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.