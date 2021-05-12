Житель Кирова выбросил с балкона полуторагодовалого ребёнка

Короткая ссылка
В Кирове задержан мужчина, выкинувший с балкона квартиры на пятом этаже полуторагодовалого ребёнка. Мальчик погиб.
Житель Кирова выбросил с балкона полуторагодовалого ребёнка
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Следственный комитет по Кировской области.

По данным ведомства, днём 11 мая 42-летний кировчанин в состоянии алкогольного опьянения остался с полуторагодовалым ребёнком своей знакомой. 26-летняя мать ребёнка с подругой в это время ушли в магазин за алкоголем.

Кировчанина задержали. Известно, что ранее он был судим за кражу.

Также возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики за халатность: они не проводили работу с матерью ребёнка, которая состоит на учёте.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», в Сарапуле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить