Житель Кирова выбросил с балкона полуторагодовалого ребёнка
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на Следственный комитет по Кировской области.
По данным ведомства, днём 11 мая 42-летний кировчанин в состоянии алкогольного опьянения остался с полуторагодовалым ребёнком своей знакомой. 26-летняя мать ребёнка с подругой в это время ушли в магазин за алкоголем.
Кировчанина задержали. Известно, что ранее он был судим за кражу.
Также возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы профилактики за халатность: они не проводили работу с матерью ребёнка, которая состоит на учёте.
Как ранее сообщала «Газета.Ru», в Сарапуле задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 11-летней девочки.