В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с КамАЗом
- РИА Новости
Об этом сообщает Life.ru.
Авария произошла около 07:00 в Троцком районе Оренбуржья. Неподалёку от села Погромное, на 211-м км автодороги М5 «Урал» седан с тремя пассажирами вылетел на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом. Все находившиеся внутри легкового автомобиля люди погибли на месте.
Причины происшествия выясняются.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму в результате аварии грузовик упал с обрыва.