В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с КамАЗом

Три человека погибли в результате серьёзного ДТП в Оренбургской области, где легковой автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с КамАЗом.

Об этом сообщает Life.ru.

Авария произошла около 07:00 в Троцком районе Оренбуржья. Неподалёку от села Погромное, на 211-м км автодороги М5 «Урал» седан с тремя пассажирами вылетел на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом. Все находившиеся внутри легкового автомобиля люди погибли на месте.

Причины происшествия выясняются.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму в результате аварии грузовик упал с обрыва.