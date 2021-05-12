В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с КамАЗом

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Три человека погибли в результате серьёзного ДТП в Оренбургской области, где легковой автомобиль Volkswagen Passat столкнулся с КамАЗом.
В Оренбургской области три человека погибли в ДТП с КамАЗом
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

Авария произошла около 07:00 в Троцком районе Оренбуржья. Неподалёку от села Погромное, на 211-м км автодороги М5 «Урал» седан с тремя пассажирами вылетел на встречную полосу, где столкнулся с мусоровозом. Все находившиеся внутри легкового автомобиля люди погибли на месте.

Причины происшествия выясняются.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что в Крыму в результате аварии грузовик упал с обрыва.

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