Эксперты назвали способы заражения смартфона опасными вирусами

Специалисты по компьютерной безопасности Сергей Варской и Сергей Голицын рассказали, что вирусы могут оказаться в смартфоне путём скачивания непроверенных файлов и установки фейковых приложений популярных сервисов.

Об этом они рассказали в беседе с URA.RU.

«Вирус на смартфоне может появиться по очень распространённому варианту: это загрузка файла. Всякие трояны (вредоносная программа, проникающая в гаджет под видом легитимного программного обеспечения. — RT), вирусы появляются за счёт этого. Включают в основу только android-системы, там, где загрузка файла разрешена», — сказал Варской.

Вирус может проникнуть в смартфон и с загрузкой фейкового приложения.

«Вы можете искать приложение YouTube в Google, а попадёте на поддельный YouTube. Скачаете его, а он потом у вас похитит пароли от банковских карт или ещё что-нибудь. Какие-нибудь вредоносные программы закачает», — пояснил Голицын.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН дал советы по защите от нового телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками полиции и работают совместно с лжесотрудниками банка.