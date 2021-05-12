В сервисе «Биржа патентов» на платформе i.moscow появились новые функции

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В сервисе «Биржа патентов» на платформе i.moscow появился новый раздел, в котором можно подать заявку на получение кредита под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности.
В сервисе «Биржа патентов» на платформе i.moscow появились новые функции
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

В материале говорится, что теперь участники Московского инновационного кластера (МИК) могут подать заявку на выдачу поручительств и гарантий для оформления кредитов, которые доступны под залог прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко рассказал, что обновления «Биржи патентов» дают больше возможностей в работе с результатами интеллектуальной деятельности, что позволяет предпринимателям работать более эффективно.

Как ранее сообщала НСН, в Москве рассказали о льготной аренде нежилых помещений для малого и среднего бизнеса.

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