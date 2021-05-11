Доля автомобилей с АКПП на российском рынке превысила 64%

В I квартале 2021 года в России реализовали около 235 тыс. автомобилей с автоматической коробкой передач (АКПП), что составляет 64,5% от общих продаж новых легковых машин в стране.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По оценке экспертов, в предыдущие пять лет рыночная доля легковых машин с АКПП превосходила 50%, причём в последние два года она находится выше отметки 60%.

Рост доли «автоматов» в I квартале специалисты во многом связывают с меньшим снижением продаж таких автомобилей -1,1%) по сравнению со всем рынком (-3,2%).

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