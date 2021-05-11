В Курганской области возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими

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По факту ДТП с микроавтобусом на автодороге в Курганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.
В Курганской области возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими
  • © ГУМЧС России по Курганской области

«По факту ДТП... возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Также в регионе развёрнут оперштаб помощи пострадавшим. 

Ранее сообщалось, что на трассе столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами. В результате аварии погибли пять человек, ещё пятеро пострадали.

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