В Курганской области возбудили дело по факту ДТП с пятью погибшими

По факту ДТП с микроавтобусом на автодороге в Курганской области возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

«По факту ДТП... возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 Уголовного кодекса России (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств)», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, следователи и сотрудники МЧС. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Также в регионе развёрнут оперштаб помощи пострадавшим.

Ранее сообщалось, что на трассе столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами. В результате аварии погибли пять человек, ещё пятеро пострадали.