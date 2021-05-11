Объявлены лауреаты международной премии имени Великой княгини Елизаветы Фёдоровны

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Стали известны лауреаты международной премии имени председателя Императорского православного палестинского общества Великой княгини Елизаветы Фёдоровны за 2020 год.
Объявлены лауреаты международной премии имени Великой княгини Елизаветы Фёдоровны
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В частности, международную премию Императорского православного палестинского общества (ИППО) имени Великой княгини Елизаветы Фёдоровны за благотворительные и просветительские труды на благо Отечества получила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

Церемония вручения прошла во вторник, 11 мая, в Доме русского зарубежья в Москве.

«Спасибо вам огромное за всё, что вы делаете, за сохранение тех самых скреп, о которых говорил наш президент, но далеко не все понимают, что это значит и как это важно... Спасибо за эту честь, постараюсь её заслужить», — сказала Симоньян, получая премию.

Московское областное региональное отделение Императорского православного палестинского общества учредило премию под девизом «Доброе сердце» в 2013 году в память о делах милосердия Великой княгини Елизаветы Фёдоровны в номинации «Бескорыстное служение делу милосердия, благотворительности и гуманитарного образования молодого поколения».

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